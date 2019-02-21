В городской думе Ижевска вновь кадровые изменения

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-21T13:57:23+03:00

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В городской думе Ижевска два депутата сложили свои полномочия. Об этом они сообщили на сессии гордумы.

Денис Белоусов и Равиль Шарифуллин досрочно прекратили свои полномочия. По словам Дениса Белоусова, он сможет сделать для города больше как предприниматель, а не как депутат. Он был депутатом с мая 2018 года.

Равиль Шарифуллин представлял фракцию «Единая Россия», был кандидатом в Железнодорожном округе №5. При этом он также занимается бизнесом.

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ИСТОЧНИК KP.RU