В городской думе Ижевска вновь кадровые изменения
В городской думе Ижевска два депутата сложили свои полномочия. Об этом они сообщили на сессии гордумы.
Денис Белоусов и Равиль Шарифуллин досрочно прекратили свои полномочия. По словам Дениса Белоусова, он сможет сделать для города больше как предприниматель, а не как депутат. Он был депутатом с мая 2018 года.
Равиль Шарифуллин представлял фракцию «Единая Россия», был кандидатом в Железнодорожном округе №5. При этом он также занимается бизнесом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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