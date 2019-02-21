«Техника не заходит на базы»: глава Ижевска попросил не затягивать с уборкой снега

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-21T11:38:05+03:00

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На Ижевск вновь обрушился снегопад, глава города призвал управляющие компании не затягивать с уборкой снега во дворах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

- Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, техника не заходит на базы.

Управляющие компании настоятельно прошу не затягивать с уборкой дворов, оперативно почистить кровли и навесы, кто ещё этого не сделал.

К автомобилистам просьба - без острой необходимости не выезжать на дороги в снегопад и не переставать следить за графиками уборки, - пояснил Олег Бекмеметьев.

По данным сервиса Яндекс Погода в четверг, 21 февраля, температура днем -3 градуса, ночью -3...-4 градуса, снег.

22 февраля, в пятницу, температура днем -3…-2 градуса, ночью -7…-5 градусов, снег.

23 февраля, в субботу, температура днем -7…-5 градусов, ночью -13…-11 градусов, небольшой снег.

24 февраля, в воскресенье, температура днем -8 градусов, ночью -10…-9 градусов, небольшой снег.

Кстати, в 2018 году 23 февраля по Удмуртии была зафиксирована температура -17…-22 градуса, а ночью и вовсе -27 градусов, это был один из самых холодных дней в феврале прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU