«Техника не заходит на базы»: глава Ижевска попросил не затягивать с уборкой снега
На Ижевск вновь обрушился снегопад, глава города призвал управляющие компании не затягивать с уборкой снега во дворах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
- Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, техника не заходит на базы.
Управляющие компании настоятельно прошу не затягивать с уборкой дворов, оперативно почистить кровли и навесы, кто ещё этого не сделал.
К автомобилистам просьба - без острой необходимости не выезжать на дороги в снегопад и не переставать следить за графиками уборки, - пояснил Олег Бекмеметьев.
По данным сервиса Яндекс Погода в четверг, 21 февраля, температура днем -3 градуса, ночью -3...-4 градуса, снег.
22 февраля, в пятницу, температура днем -3…-2 градуса, ночью -7…-5 градусов, снег.
23 февраля, в субботу, температура днем -7…-5 градусов, ночью -13…-11 градусов, небольшой снег.
24 февраля, в воскресенье, температура днем -8 градусов, ночью -10…-9 градусов, небольшой снег.
Кстати, в 2018 году 23 февраля по Удмуртии была зафиксирована температура -17…-22 градуса, а ночью и вовсе -27 градусов, это был один из самых холодных дней в феврале прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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