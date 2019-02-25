Ижевчанин стал призером Чемпионата Удмуртии по трековым гонкам

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-25T07:03:22+03:00

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На ижевском ипподроме завершился Чемпионат Удмуртии по трековым гонкам. Призером гонок стал ижевчанин Максим Загумменов. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях.

В финале приняли участие около 20 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Московской области и др. Первое место занял спортсмен из Московской области Евгений Аксаков, вторым стал Максим Загумменов, третье место у Раиса Минниханова из Татарстана. Победителем чемпионата в сезоне-2019 стал ижевчанин Максим Загумменов.

Также 23 февраля прошел этап Кубка Удмуртии в классе Д2-классика. Все призовые места заняли гости из Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU