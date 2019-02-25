В Первомайском районе Ижевска жители остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 08:05 2019-02-25T08:05:44+03:00

Работы будут проводиться до 16:00

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В Ижевске жители дома на улице Удмуртской 139 остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Устранить повреждения планируют до 16:00 25 февраля, а с 09:00 установят бочку с водой. Работы ведет «Ижводоканал».

Напомним, в выходные произошел порыв трубопровода в Ленинском районе Ижевска Администрация Ижевска говорит, что восстановили отопление домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU