В Первомайском районе Ижевска жители остались без холодной воды
Работы будут проводиться до 16:00
Фото: pixabay.com
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В Ижевске жители дома на улице Удмуртской 139 остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Устранить повреждения планируют до 16:00 25 февраля, а с 09:00 установят бочку с водой. Работы ведет «Ижводоканал».
Напомним, в выходные произошел порыв трубопровода в Ленинском районе Ижевска Администрация Ижевска говорит, что восстановили отопление домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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