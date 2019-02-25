Танцор из Ижевска выступил на мировом фестивале во Франции
Танцор из Ижевска Артем Ковальчук выступил на мировом фестивале Paris Battle Pro 2019 во Франции, который прошел 23 февраля.
Молодому человеку всего 12 лет, а он победитель и призер многих городских, региональных, всероссийских, европейских и международных соревнований по брейкдансу.
Многие танцоры знаю его как Bboy Pauk, а все потому, что он постоянно ползал по дверям и папа ласково называл его паучком.
Год назад Артем первый раз выезжал за границу – победа на отборе в Минске, далее второе место на фестивале в Париже и еще одна победа на батлах там же, во Франции.
Кстати, Ижевск славится еще одним юным танцором! Вот уже три года Никита Хайрулин выступает на международных соревнованиях по брейк-дансу.
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Из-за повреждения водопровода в некоторых домах в Первомайском районе Ижевска отключили холодную воду.
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My hype moments on battle pro.
ИСТОЧНИК KP.RU
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