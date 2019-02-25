Танцор из Ижевска выступил на мировом фестивале во Франции

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-25T09:04:30+03:00

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Танцор из Ижевска Артем Ковальчук выступил на мировом фестивале Paris Battle Pro 2019 во Франции, который прошел 23 февраля.

Молодому человеку всего 12 лет, а он победитель и призер многих городских, региональных, всероссийских, европейских и международных соревнований по брейкдансу.

Многие танцоры знаю его как Bboy Pauk, а все потому, что он постоянно ползал по дверям и папа ласково называл его паучком.

Год назад Артем первый раз выезжал за границу – победа на отборе в Минске, далее второе место на фестивале в Париже и еще одна победа на батлах там же, во Франции.

Кстати, Ижевск славится еще одним юным танцором! Вот уже три года Никита Хайрулин выступает на международных соревнованиях по брейк-дансу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Из-за повреждения водопровода в некоторых домах в Первомайском районе Ижевска отключили холодную воду.

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My hype moments on battle pro.

ИСТОЧНИК KP.RU