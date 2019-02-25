2019-02-25T09:25:06+03:00
Общество

Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске

Оно будет намного большей площади
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на месте старого театра имени Короленко построят новое здание большей площади. Об этом сообщает газета «Известия Удмуртии» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Решение о строительстве было принято совместно с организацией «Удмурт Кенеш». Ремонтировать имеющееся здание с его деревянными перекрытиями – выйдет дороже, - отметил Глава Удмуртии.

Также по словам Александра Бречалова новое здание будет больше на 1,5 тысяч кв метров. На данный момент идет работа по привлечению средств на строительство из федерального бюджета.

Как отметил министр культуры республики Владимир Соловьев, в 2019 году поступят средства из федерального бюджета на реконструкцию с сохранением фасада здания Национальной библиотеки Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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