Улица Благодатная появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-25T11:19:06+03:00

Решение было принято в целях упорядочения наименования улиц

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В Ижевске, в Ленинском районе появится улица Благодатная. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Название присвоят улицам, которые расположены на территории дачного некоммерческого товарищества «Благодатное» и садового потребительского кооператива «Липки».

Такое решение было принято в целях упорядочения наименования улиц. На данный момент главному управлению архитектуры и градостроительства администрации поручено внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в госреестр.

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ИСТОЧНИК KP.RU