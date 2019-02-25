Улица Благодатная появится в Ижевске
В Ижевске, в Ленинском районе появится улица Благодатная. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Название присвоят улицам, которые расположены на территории дачного некоммерческого товарищества «Благодатное» и садового потребительского кооператива «Липки».
Такое решение было принято в целях упорядочения наименования улиц. На данный момент главному управлению архитектуры и градостроительства администрации поручено внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в госреестр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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