2019-02-25T16:31:01+03:00
Общество

На 1 января 2019 года в Удмуртии число браков сократилось на 12%

В 2018 году было заключено 8563 брака
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на 1 января 2019 года число заключенных браков сократилось на 12%. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГСа Удмуртии.

Также в 2018 году зарегистрировано 52 653 акта, что на 3 023 меньше, чем за 2017 год. На 1 января 2019 года зарегистрировано на 1 547 актов о рождении меньше, чем в 2017 году (18121), в 2018 - 16 574.

За 2018 год в Удмуртии зарегистрировано 34% первенцев, 42% - вторых детей, 18% - третьих, 4% - четвертых, остальные новорожденные стали пятим, шестым, седьмым, восьмым девятым или десятым ребенком. По сравнению с 2017 годом ситуация с рождаемостью не изменилась. Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек – 51% и 49% соответственно. 174 семьи стали родителями «двойни», три – «тройни» (в 2017 году – 222 «двойни» и две «тройни»).

Жители Удмуртии стали чаще разводиться, так, в 2018 году актов о расторжении брака было 5370, в 2017 году – 5265. Во всех городах республики, кроме Можги, отмечается рост разводов.

В 2018 году составлено 18 098 актов о смерти, это на 46 меньше, чем в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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