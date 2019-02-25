На улицы Ижевска вышел новый троллейбус с автономным ходом

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-25T12:47:00+03:00

О дальнейшем графике движения будут сообщать в группе ИжГЭТ

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В Ижевске начал курсировать новый троллейбус с автономным ходом. 25 и 26 февраля он будет ездить по маршруту №1 (Центр - ул. Пушкинская - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе). Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Новый троллейбус – это усовершенствованная модель 2018 года, который сочетает в себе характеристики троллейбуса и автобуса, то есть работает на электрической тяге, но может ездить как от контактной сети, так и автономно.

Пока троллейбус идет под контактной сетью, происходит зарядка аккумулятора, в случае необходимости водитель опускает токоприемники и троллейбус ездит автономно. Заряд батареи хватит для того, чтобы преодолеть 15 км. Также он оснащен видеонаблюдением как снаружи, так и внутри, там нет ступеней на входе и в комплектацию входит откидывающийся пандус для посадки инвалидов.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Тестирование троллейбуса продлится неделю, после этого специалисты ИжГЭТ предоставят отчет со своими пожеланиями и отзывами. Тестировать технику планируют на разных маршрутах, о дальнейшем графике работы будет сообщаться на официальном сайте ИжГЭТ и в группе Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU