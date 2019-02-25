Республиканские зимние сельские игры в 2020 году пройдут в селе Завьялово
В Удмуртии завершились 25-е республиканские зимние сельские игры. 23 февраля, на церемонии закрытия игр, объявили призеров и победителей спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Всего в этом году в играх приняло участие около 1000 человек из 25 районов Удмуртии. Было разыграно 26 комплектов наград по 10 видам спорта.
Победители и призеры зимних сельских игр, 1 группа:
1 место - Игринский район
2 место - Увинский район
3 место - Малопургинский район
2 группа
1 место - Шарканский район
2 место - Алнашский район
3 место - Якшур-Бодьинский район
3 группа
1 место - Юкаменский район
2 место - Селтинский район
3 место - Киясовский район.
Флаг следующих 26-х Республиканских зимних сельских игр был передан Завьяловскому району, в селе Завьялово пройдут игры в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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