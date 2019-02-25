2019-02-25T16:51:31+03:00
Спорт

Республиканские зимние сельские игры в 2020 году пройдут в селе Завьялово

На церемонии закрытия объявили призеров и победителей 25-х игр
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии завершились 25-е республиканские зимние сельские игры. 23 февраля, на церемонии закрытия игр, объявили призеров и победителей спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Всего в этом году в играх приняло участие около 1000 человек из 25 районов Удмуртии. Было разыграно 26 комплектов наград по 10 видам спорта.

Победители и призеры зимних сельских игр, 1 группа:

1 место - Игринский район

2 место - Увинский район

3 место - Малопургинский район

2 группа

1 место - Шарканский район

2 место - Алнашский район

3 место - Якшур-Бодьинский район

3 группа

1 место - Юкаменский район

2 место - Селтинский район

3 место - Киясовский район.

Флаг следующих 26-х Республиканских зимних сельских игр был передан Завьяловскому району, в селе Завьялово пройдут игры в 2020 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии на 1 января 2019 года сократилось количества браков на 12%! Также есть в нашей республике город, где число разводов не растет.

Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске.

В Ижевске начали тестировать новенький троллейбус с автономным ходом. Сколько продлится тест-драйв и по каким маршрутам он будет курсировать?

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Февраль 2019 года самый снежный за всю зиму в Удмуртии
На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве
«Подручные средства - ведра и альпинистское снаряжение»: как школьники из Удмуртии строили самого высокого снеговика
Tele2 обеспечит LTE-покрытием 96% жителей Удмуртии
На 1 января 2019 года в Удмуртии число браков сократилось на 12%
Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске
На улицы Ижевска вышел новый троллейбус с автономным ходом
На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей
Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции
Прямая трансляция эфира с председателем гордумы на радио «Комсомольская правда»-Ижевск
Два автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске
Улица Благодатная появится в Ижевске
У ижевчанки под предлогом снятия порчи украли деньги и ювелирные украшения
Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения
По делу взрыва дома на улице Удмуртской в Ижевске признали пострадавшими почти 460 человек
Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске