В 18 районах и во всех городах Удмуртии за неделю отмечается повышение уровня заболеваемости

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-26T12:30:47+03:00

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В Удмуртии с 18 по 24 февраля 2019 года в 18 районах и всех городах республики было отмечено повышение уровня заболеваемости. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.

За неделю в республике ОРВИ заболело 18635 человек, за медпомощью обратились 8306 человек. Из 1399 исследованных проб выявлено 218 случаев заболеванием гриппом А.

На карантин было закрыто 11 школ в Воткинском, Игринском, Завьяловском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах. Также полностью было закрыто 15 детских садов в Воткинском, Каракулинском, Сарапульском районах и в городе Сарапуле.

Что делать, чтобы не заболеть?

- избегать мест большого скопления людей

- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях

- чаще проветривать помещение

- использовать защитные меры (маску)

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов)

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность)

- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты).

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ИСТОЧНИК KP.RU