Почему в ижевской речке Подборенке течет зеленая вода?

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-26T12:33:17+03:00

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Ижевчане сообщили, что в речке Подборенка вода зеленого цвета. Так, загрязнение заметили в районе улиц Кирова и 50 лет Пионерии. С чем это может быть связано и безопасны ли зеленые воды?

- Предполагаем, что загрязнение связано с испытаниями теплосетей. Они проверяют протечки с помощью зеленой краски. Скорее всего, краситель попал в речку из труб, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе министерства природы.

В «Удмуртских коммунальных сетях» подтвердили, что зеленая вода может быть связана с проверкой теплосетей на герметичность.

- Чтобы подтвердить или опровергнуть связь красителя с выходом окрашенной воды, необходимо провести дополнительную проверку. В настоящее время специалисты УКС осуществляют обходы теплосетей в близлежащих к указанной точке микрорайонах. Их задача – проверить сети на наличие утечек и выяснить возможные причины попадания окрашенного теплоносителя в водоем, - заявили в пресс-службе УКС.

Фото: соцсети

Отметим, что по данным ведомства, для проверки теплосетей используют безопасный органический краситель флуоресцеин, который добавляют даже в воду аквариумов.

КСТАТИ!

На следующий день после того, как фото появились в соцсетях, мы сами проверяли воду в Подборенке. Мы не увидели зеленой воды, но в районе улиц Кирова и 50 лет Пионерии река коричневая. На улице Родниковой и в устье Подборенка выглядит чистой. Но стоит отметить, что в этой точке довольно бурное течение. Вероятно, зеленая вода ушла в Ижевский пруд.

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ИСТОЧНИК KP.RU