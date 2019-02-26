2019-02-26T12:58:38+03:00
Происшествия

8-летний мальчик потерялся в Ижевске по пути в школу

Он проехал свою остановку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, 26 февраля, около 07:00 утра пользователи соцсетей сообщили, что маленький ребенок остался один в автобусе и решили, что его забыли родители.

Оказалось, 8-летний мальчик ехал в школу на 12 автобусе и проехал свою остановку.

- На конечной остановке 12 автобуса кондуктор обнаружила мальчика, который сказал, что потерялся. Она вызвала сотрудников полиции. Прибывшими на место полицейскими ребенок был доставлен в отдел полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по г. Ижевску. В кратчайшие сроки инспекторы по делам несовершеннолетних ОП №4 установили личность мальчика и родителей, - сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Ижевску Татьяна Кудрявцева.

На данный момент с мальчиком все хорошо, он передан родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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