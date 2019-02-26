8-летний мальчик потерялся в Ижевске по пути в школу

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-26T12:58:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, 26 февраля, около 07:00 утра пользователи соцсетей сообщили, что маленький ребенок остался один в автобусе и решили, что его забыли родители.

Оказалось, 8-летний мальчик ехал в школу на 12 автобусе и проехал свою остановку.

- На конечной остановке 12 автобуса кондуктор обнаружила мальчика, который сказал, что потерялся. Она вызвала сотрудников полиции. Прибывшими на место полицейскими ребенок был доставлен в отдел полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по г. Ижевску. В кратчайшие сроки инспекторы по делам несовершеннолетних ОП №4 установили личность мальчика и родителей, - сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Ижевску Татьяна Кудрявцева.

На данный момент с мальчиком все хорошо, он передан родителям.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Рейд по выявлению пьяных водителей с 22 по 24 февраля выявил намного больше нарушителей, чем в прошлый раз.

Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693297" frameborder="0"></iframe> Что делать, если потерялся ребенок.Советы родителям

ИСТОЧНИК KP.RU