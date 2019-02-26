8-летний мальчик потерялся в Ижевске по пути в школу
В Ижевске, 26 февраля, около 07:00 утра пользователи соцсетей сообщили, что маленький ребенок остался один в автобусе и решили, что его забыли родители.
Оказалось, 8-летний мальчик ехал в школу на 12 автобусе и проехал свою остановку.
- На конечной остановке 12 автобуса кондуктор обнаружила мальчика, который сказал, что потерялся. Она вызвала сотрудников полиции. Прибывшими на место полицейскими ребенок был доставлен в отдел полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по г. Ижевску. В кратчайшие сроки инспекторы по делам несовершеннолетних ОП №4 установили личность мальчика и родителей, - сообщает пресс-секретарь УМВД России по г. Ижевску Татьяна Кудрявцева.
На данный момент с мальчиком все хорошо, он передан родителям.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Рейд по выявлению пьяных водителей с 22 по 24 февраля выявил намного больше нарушителей, чем в прошлый раз.
Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.
Что делать, если потерялся ребенок.Советы родителям
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»