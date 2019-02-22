2019-02-22T09:03:00+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева упала в финале Кубка России

Произвольная программа состоится 22 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева не вошла в тройку лидеров после проката короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Фигуристка упала во время исполнения программы. В общем зачете она занимает четвертое место, но по количеству баллов уступает лидеру Евгении Медведевой меньше пяти баллов.

Произвольную программу фигуристки представят в пятницу, 22 февраля. После проката станет известно, кто поедет на чемпионат мира в Японии, который пройдет с 18 по 24 марта.

Напомним, Елизавета Туктамышева поборется за место на чемпионате мира.

Чемпион мира Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии, фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире.

Елизавета Туктамышева выиграла международный турнир. Но без падений не обошлось.

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Елизавета Туктамышева. Финал Кубка России 2019 Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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