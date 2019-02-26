Ижевчанин погиб во время уборки снега с крыши
В Ижевске местный житель погиб во время уборки снега с крыши своего дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 11 февраля 44-летний мужчина решил убрать снег с крыши дома по проезду Тепличный. Он поставил стремянку и стал скидывать снег с крыши. Через час родственники, которые вышли из дома нашли тело мужчины под снегом, - сообщает ведомство.
В рамках доследственной проверки был произведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи погибшего. По результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина задохнулся под снегом, который на него упал. С учетом полученных данных в возбуждении уголовного дела отказано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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