2019-02-27T08:56:44+03:00
Общество

У собаки, которую нашли в лесу в Удмуртии, нашелся хозяин

Животное нашли лыжники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ЦВС "Верные друзья"Фото: ЦВС "Верные друзья"
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В Удмуртии в Глазове волонтеры нашли хозяина собаки, которая была в лесу привязанной к дереву. Об этом сообщает портал «Город Глазов».

— Привязали в овраге, с трассы его не увидеть и не услышать. С другой стороны поле. Но, к счастью, по полю проходит лыжня. И его случайно заметил лыжник по имени Сан Саныч. Этого бедолагу (кобель по возрасту совсем молодой) так и назвали, в честь его спасителя, что заметил его и забил тревогу. Он в свою очередь передал эту информацию другим лыжникам, что пес там сидит уже около 3- 4 дней. Но все боятся к нему подойти, да и не подойти к нему без огромных усилий и по пояс в снегу и ползком. Было бы хорошо, если кто узнает собаку, а мы узнаем имя того, кто совершил это безумство, - написала в социальной сети куратор приюта бездомных животных Татьяна Вдовина.

На данный момент хозяин собаки нашелся, по его словам, пес убежал и его не было неделю. Кто привязал животное в лесу установить не удалось.

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Собака привязана к дереву 23 февраля 2019 "ЦВС Верные друзья".

ИСТОЧНИК KP.RU

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