Киоски и торговые павильоны в Удмуртии должны будут привести к единому облику

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-27T09:26:08+03:00

Предпринимателям дадут год на исправление внешнего вида торговых точек

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В Удмуртии предпринимателям дадут год на приведение киосков, торговых павильонов и торгово-остановочных комплексов к единому внешнему облику. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проект устанавливает единые требования к фасадам и наружной отделке ларьков, а также требования по благоустройству прилегающий территорий. Год дадут только действующим предпринимателям, для бизнесменов, вновь заключающих договоры на размещение ларьков требования распространяются сразу.

Планируется, что приказ о новых требованиях к киоскам и павильонам выйдет 1 мая 2019 года. Будет создана рабочая группа, которая будет рассматривать предложения предпринимателей по внешнему облику.

Кстати, на сегодняшний день по Удмуртии насчитывается 2015 торговых объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU