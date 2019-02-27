2019-02-27T09:26:08+03:00
Общество

Киоски и торговые павильоны в Удмуртии должны будут привести к единому облику

Предпринимателям дадут год на исправление внешнего вида торговых точек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии предпринимателям дадут год на приведение киосков, торговых павильонов и торгово-остановочных комплексов к единому внешнему облику. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Проект устанавливает единые требования к фасадам и наружной отделке ларьков, а также требования по благоустройству прилегающий территорий. Год дадут только действующим предпринимателям, для бизнесменов, вновь заключающих договоры на размещение ларьков требования распространяются сразу.

Планируется, что приказ о новых требованиях к киоскам и павильонам выйдет 1 мая 2019 года. Будет создана рабочая группа, которая будет рассматривать предложения предпринимателей по внешнему облику.

Кстати, на сегодняшний день по Удмуртии насчитывается 2015 торговых объектов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии лыжники обнаружили в лесу собаку привязанную к дереву.

70 населенных пунктов Удмуртии после отключения аналогового вещания останутся без цифрового телевидения.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Количество дефектов в теплосетях Ижевска уменьшилось на 12%
Ижевчан по вопросам капремонта будут принимать в МФЦ
Таксист из Ижевска украл у клиента более 200 тысяч рублей
У собаки, которую нашли в лесу в Удмуртии, нашелся хозяин
70 населенных пунктов Удмуртии после отключения аналогового вещания останутся без цифрового телевидения
Кадет Следственного комитета Удмуртии получил общественную награду в номинации «Спасение жизни»
Футболисты Питер Одемвингие, Дмитрий Сенников и Алексей Смертин приедут в Ижевск 4 марта
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев решил вопрос с улицей Солженицына
Ижевчанин погиб во время уборки снега с крыши
Двоих потерявшихся в Ижевске школьников нашли сотрудники уголовного розыска
Сотрудники МЧС по Удмуртии предупреждают об опасности выхода на тонкий лед
В Удмуртии с 26 февраля несовершеннолетним запрещено посещать кальянные
Заведующая детским садом в Ижевске скрыла несчастный случай
«Безопасный дом» в Ижевске помог найти хулиганов
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира в качестве запасной
8-летний мальчик потерялся в Ижевске по пути в школу
Почему в ижевской речке Подборенке течет зеленая вода?
В 18 районах и во всех городах Удмуртии за неделю отмечается повышение уровня заболеваемости
Рейд сотрудников ГИБДД в Ижевске выявил 30 пьяных водителей
Мошенника, который предлагал юридические услуги, задержали в Ижевске
Биатлонист из Удмуртии в составе сборной России поедет на чемпионат мира
Фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом в Удмуртии, вынесли приговор
В Ижевске снесут городскую больницу №2?
Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов
Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции
Чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска, необходимо 4-5 миллиардов рублей
Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству