Ижевчан по вопросам капремонта будут принимать в МФЦ
Жителей Ижевска, у которых есть вопросы, связанные с оплатой за капремонт, смогут обратиться в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 1 марта 2019 года все МФЦ города будут принимать собственников помещений с такими видами обращений, как: прием документов на изменение данных в квитанции, предоставление сведений о начисленных и уплаченных взносах, возврат или зачет суммы.
Кстати, с 4 марта 2019 года Фонд капитального ремонта будет находится по адресу: улица Песочная, 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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