2019-02-27T10:30:29+03:00
Общество

Ижевчан по вопросам капремонта будут принимать в МФЦ

Обратиться в МФЦ можно будет с 1 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Жителей Ижевска, у которых есть вопросы, связанные с оплатой за капремонт, смогут обратиться в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 марта 2019 года все МФЦ города будут принимать собственников помещений с такими видами обращений, как: прием документов на изменение данных в квитанции, предоставление сведений о начисленных и уплаченных взносах, возврат или зачет суммы.

Кстати, с 4 марта 2019 года Фонд капитального ремонта будет находится по адресу: улица Песочная, 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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