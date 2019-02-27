К выходным в Ижевск придет оттепель

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-27T13:29:45+03:00

Но снегопады только усилятся

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В Ижевск к выходным придет тепло, обозначив начало календарной весны. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

При этом к выходным ожидаются усиленные снегопады. Так, в четверг, 28 февраля, температура днем −4…−3 градуса, ночью −3 градуса, снег.

В пятницу, 1 марта, температура днем +2…+1 градус, ночью −3…−2 градуса, снег.

В субботу, 2 марта, температура днем −1 градус, ночью −5…−4 градусов, снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU