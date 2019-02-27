За 2019 год в Удмуртии планируется отремонтировать 90 больниц

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-27T15:31:58+03:00

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В Удмуртии за 2019 год планируется отремонтировать 90 объектов здравоохранения. Об этом глава республики Александр Бречалов написал на своей странице «ВКонтакте».

- Мы планируем отремонтировать более 90 объектов - это 20 больниц, 8 врачебных амбулаторий, 63 ФАПа, - написал Александр Владимирович.

Также глава республики на днях посетил детскую поликлинику №2 в Глазове, которая нуждается в капитальном ремонте.

- Последний ремонт проводился более 15 лет назад, многие кабинеты не используются из-за непригодного состояния. Если срочно не принять меры - мы можем потерять поликлинику из-за несоответствия санитарным правилам и нормам, - рассказал глава региона.

За год здоровья планируется отремонтировать: Балезинская РБ - ремонт кровли, Вавожская РБ - замена окон, инженерное оборудование, внутренняя отделка, Селтинская РБ - замена окон, ремонт систем вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, замена полов и частичная отделка помещений, Воткинская амбулатория в поселке Новый - ремонт кровли, замена окон, инженерное оборудование, внутренняя отделка, Республиканский госпиталь для ветеранов войн - ремонт кровли, замена окон, ремонт инженерного оборудования, фундамента и внутренняя отделка.

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Детская поликлиника № 2 г.Глазов Глава Удмуртии Александр Бречалов .

ИСТОЧНИК KP.RU