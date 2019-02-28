«Широкая масленица» пройдет на Ижевском ипподроме

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-28T10:02:15+03:00

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На ижевском ипподроме состоятся праздничные гулянья «Широкая масленица» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Все поле ипподрома будет задействовано площадками, установлена сцена, где выступят творческие коллективы Ижевска и республики. Впервые у ижевчан и гостей столицы Удмуртии будет возможность прокатиться на лошадях в санной упряжке и верхом, дети смогут покататься на пони. Приглашаются все желающие и абсолютно бесплатно, - отметил заместитель главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

В программе гуляний масленичные шествие, выступление творческих коллективов города, конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры, хороводы, народные песни и сюрпризы. Также фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», во время которого художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы, Малой Пурги покажут свое творчество. Скульптуры будут создавать с 8 по 10 марта, их высота будет более пяти метров.

Когда: 10 марта

Где: ижевский ипподром

Во сколько: 14.00-17.00 - забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гулянья, концертная программа, праздничные сюрпризы

17.00-17.20 - рысистые бега

17.20-18.00 - показательные выступления кинологического центра «Оружейный град»

18.00-19.00 - сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство»

Праздничные гулянья также пройдут в каждом районе Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU