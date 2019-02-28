Новый троллейбус 28 февраля будет возить пассажиров по Ижевску бесплатно

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-28T09:59:08+03:00

Троллейбус может проехать без контактной сети 15 км

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28 февраля новый троллейбус будет возить пассажиров бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Мы сделали такой сюрприз, чтобы у большинства горожан была возможность прокатиться на троллейбусе с автономным ходом, - сообщает ведомство.

Троллейбус будет курсировать по маршруту Долгий мост - Сад им.Горького - ДК «Аксион» - пер. Широкий - маг. «Подарки» - Сельхозакадемия - ул. 4-я Подлесная - Тех. университет им. М.Т. Калашникова - ул. 9-я Подлесная - к/т «Аврора» - маг. «Хозтовары» - ул. Пушкинская - Школа №83 - Северный МКР - Ремзавод - Адм. Индустр.р-на - «Ударная» - «Комсомольская» - Гор. больница №7 - РКБ №1.

РКБ №1 - Гор. больница №7 - «Комсомольская» - «Баня» - ул. 9 Января - к/т «Октябрь» - маг. Корпорации «Центр» - Дом моделей - ул.Петрова - ул.Т.Барамзиной - ул.Труда - ТВЦ «Метеор» - ул.Молодёжная - Спортивная - Радиотехника - Рембыттехника - Гаражи - пос. Октябрьский - колледж Гос. Муниц. службы.

Колледж Гос. Муниц. службы. - пос. Октябрьский - Гаражи - ул. Камбарская - ул. И.Закирова - Госархив - Восточный рынок - Спортивная - ул. Молодёжная - ТВЦ «Метеор» - ул. Труда - ул. Т.Барамзиной - ул. Петрова - ТРК «Петровский» - поликлиника Нефтяников - МКР «Восток» - ул. Берша - Разворотное кольцо - Автозавод - ул. Автозаводская - ул. Ворошилова.

Дом моделей - ул. Петрова - ул. Т.Барамзиной - ул. Труда - ТВЦ «Метеор» - ул. Молодёжная - Спортивная - Восточный рынок.

Восточный рынок - Спортивная - ул. Молодёжная - ТВЦ «Метеор» - ул. Труда - ул. Т.Барамзиной - ул. Петрова - Дом моделей - маг. «Автомобили» - маг. Корпорации «Центр» - к/т «Октябрь» - ул. 9 Января - Трамвайное кольцо - Техучилище - Автопарк - Северный МКР - Троллейбусный парк - Школа №83 - ул. Пушкинская - ул. Фруктовая - ул. Школьная - гор. Металлургов - к/т «Аврора» - Тех. университет им. М.Т. Калашникова - ул.4-я Подлесная - Сельхозакадемия - маг. «Подарки» - пер. Широкий - ДК «Аксион» - ул. Ленина - Долгий мост.

Фото: Амир Закиров

Напомним, в Ижевске начали тестировать новенький троллейбус с автономным ходом. Сколько продлится тест-драйв и по каким маршрутам он будет курсировать?

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ИСТОЧНИК KP.RU