30 вахтовиков из Ижевска спасли на Орской трассе

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-28T10:57:57+03:00

Автобус, на котором они ехали, сломался

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Ночью 28 февраля сломался автобус с 30 ижевскими вахтовиками, которые ехали по трассе Оренбург - Орск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

- В 00:49 поступило сообщение о том, что в районе села Никольское сломался автобус с 30 пассажирами. На место выехало пожарно-спасательное подразделение. Всех пассажиров и водителей разместили в сельской школе, - сообщает ведомство.

Уже в 06:50 на резервных автобусах вахтовики уехали к месту назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU