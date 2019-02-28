30 вахтовиков из Ижевска спасли на Орской трассе
Ночью 28 февраля сломался автобус с 30 ижевскими вахтовиками, которые ехали по трассе Оренбург - Орск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.
- В 00:49 поступило сообщение о том, что в районе села Никольское сломался автобус с 30 пассажирами. На место выехало пожарно-спасательное подразделение. Всех пассажиров и водителей разместили в сельской школе, - сообщает ведомство.
Уже в 06:50 на резервных автобусах вахтовики уехали к месту назначения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Приближение весны чувствуется хотя бы потому что катки города заканчивают сезон. Вот и самый популярный каток работает последние деньки.
«Широкая масленица» впервые пройдет на ижевском ипподроме! Программу проведения праздника читайте на сайте.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»