Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске работает последние дни в этом сезоне

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-28T10:56:17+03:00

В выходные из-за соревнований он откроется позже

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В Ижевске на стадионе «Динамо» заканчивается сезон катка. Об этом сообщается на официальной странице спортивного комплекса «ВКонтакте».

- Приходите покататься в эти выходные, 2 и 3 марта каток работает последние дни в этом сезоне, - сообщается на странице.

Кстати, из-за соревнований 2 и 3 марта каток откроется позже – с 15:00 до 22:00.

Напомним, что летом 2018 года в столице Удмуртии началась масштабная реконструкция стадиона «Динамо».

Также самый длинный каток в Ижевске.

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Стадион Динамо Ижевск аэросъемка AeroIzhevsk.

ИСТОЧНИК KP.RU