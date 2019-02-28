Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске работает последние дни в этом сезоне
В Ижевске на стадионе «Динамо» заканчивается сезон катка. Об этом сообщается на официальной странице спортивного комплекса «ВКонтакте».
- Приходите покататься в эти выходные, 2 и 3 марта каток работает последние дни в этом сезоне, - сообщается на странице.
Кстати, из-за соревнований 2 и 3 марта каток откроется позже – с 15:00 до 22:00.
Напомним, что летом 2018 года в столице Удмуртии началась масштабная реконструкция стадиона «Динамо».
Также самый длинный каток в Ижевске.
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Стадион Динамо Ижевск аэросъемка AeroIzhevsk.
ИСТОЧНИК KP.RU
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