Должность заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству занял Игорь Сальников
В Ижевске еще одна кадровая перестановка – на должность замглавы администрации города по ЖКХ и строительству занял Игорь Сальников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Игорь Сальников - бывший директор «Ижевских электрических сетей». В 2016-2017 - директор Тюменское МУП «Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству «Север». В 2017-2019 годах - заместитель генерального директора ООО «Региональная инвестиционная компания».
Как написал на своей странице глава Ижевска Олег Бекмеметьев, ответственные направления работы будут курировать профессионалы. Первоочередные задачи - подготовка к паводку, качественное исполнение контрактов в рамках федеральных проектов ФКГС и БКАД.
Напомним, с 1 марта к своим обязанностям приступила новый начальник управления благоустройства и транспорта Ольга Удалова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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