На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона
В Ижевске следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка по факту схода снега с козырька балкона на двух сотрудников магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
- 1 марта приемщик товара одного из магазинов, и водитель принимали товар. В процессе приемки на них упал снег с козырька балкона. Пострадавших увезли в больницу, - сообщает ведомство.
На данный момент производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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