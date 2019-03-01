2019-03-01T16:17:01+03:00
Происшествия

На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона

Следственный комитет по республике проводит доследственную проверку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка по факту схода снега с козырька балкона на двух сотрудников магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- 1 марта приемщик товара одного из магазинов, и водитель принимали товар. В процессе приемки на них упал снег с козырька балкона. Пострадавших увезли в больницу, - сообщает ведомство.

На данный момент производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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