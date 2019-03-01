На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-01T16:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске следственным отделом следственного управления СКР по республике проводится доследственная проверка по факту схода снега с козырька балкона на двух сотрудников магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- 1 марта приемщик товара одного из магазинов, и водитель принимали товар. В процессе приемки на них упал снег с козырька балкона. Пострадавших увезли в больницу, - сообщает ведомство.

На данный момент производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В сети появилось очень милое видео с тренировки Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

Движение трамваев в городке Металлургов восстановили. Из-за чего было скопление транспорта, читайте по ссылке.

По вине пьяного водителя произошло ДТП на трассе Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU