2019-03-01T14:37:13+03:00
Общество

Движение трамваев в районе городка Металлургов в Ижевске восстановили

Движения не было из-за поломки вагона
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ксения АксеноваФото: Ксения Аксенова
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В Ижевске, в районе кинотеатра «Аврора», 1 марта была поломка вагона трамвая. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

- На кольце у кинотеатра было скопление трамваев. На путях сломался вагон одного из трамваев, ремонтная служба выехала на место и отбуксировала неисправный вагон, - сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

На данный момент движение трамваев восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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