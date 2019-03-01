Движение трамваев в районе городка Металлургов в Ижевске восстановили
В Ижевске, в районе кинотеатра «Аврора», 1 марта была поломка вагона трамвая. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
- На кольце у кинотеатра было скопление трамваев. На путях сломался вагон одного из трамваев, ремонтная служба выехала на место и отбуксировала неисправный вагон, - сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
На данный момент движение трамваев восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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