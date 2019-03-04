Временные ограничения введут для движения грузовиков по трассам Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-04T09:28:27+03:00

Ограничения будут действовать с 1 апреля

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В Удмуртии временно ограничат движение транспорта по автодорогам. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Ограничения будут действовать при неблагоприятной погоде. Так, с 1 по 30 апреля ограничение введут для машин, у которых превышена допустимая нагрузка на ось и полная масса.

С 20 мая по 31 августа, при температура воздуха выше +32 градусов, то тяжеловесному транспорту будет запрещено ездить по асфальту. Они смогут передвигаться только с 22:00 до 09:00.

С 15 сентября по 14 октября временно ограничат движение по дорогам с гравийным и переходным типом покрытия.

Ограничения не распространяются на пассажирские автобусы,

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку сельскохозяйственной техники;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Напомним, на автодороге Ижевск-Ува ввели некоторые ограничения движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU