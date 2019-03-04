Лыжник из Удмуртии выиграл традиционный «Деминский марафон»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-04T09:01:30+03:00

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Лыжник из Удмуртии Константин Главатских выиграл традиционный «Деминский марафон». Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок России.

2 марта 2019 года в Демино прошел традиционный «Деминский марафон», спортсмены состязались на дистанции в 50 км свободным стилем.

Второе место занял Андрей Парфенов из Тюменской области. Призовую тройку замкнул Алексей Петухов (Мурманская область).

Также Константин Главатских стал вторым в дистанционном зачёте по итогам Кубка России 2019 года.

Еще одно спортивное достижение в копилке лыжника из Удмуртии Константина Главатских.

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры.

СПРАВКА "КП"

Самый массовый лыжный марафон России проводится в Демино с 2007 года и входит в серии лыжных марафонов Worldloppet и Russialoppet. Wordloppet объединяет 20 лыжных марафонов по всему миру – от Аргентины до Японии, в эту престижную серию может быть включен только один, самый лучший марафон от страны. Российский старт стал полноправным членом федерации Worldloppet в 2012 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU