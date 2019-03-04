Свыше 360 нарушений по уборке снега выявили в Ижевске за 3 марта

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-04T12:24:56+03:00

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Свыше 360 нарушений, связанных с уборкой снега, выявили в Ижевске за воскресенье, 3 марта. Об этом журналисткам сообщил заместитель главы администрации города пор ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

- За воскресенье было выявлено 369 нарушений. Выданы требования. Сегодня в 12 часов эти требования будут проверяться Госжилинспекцией, - рассказал Игорь Сальников.

Как уточнил чиновник, нарушения на этих придомовых территориях касались сразу нескольких аспектов.

- Это и крыша, и тротуары, и, собственно, содержание улично-дорожной сети, - пояснил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству.

При этом Игорь Сальников подчеркнул, что от снежных навесов и сосулек очищены все школы и детские сады города.

Если выявленные 3 марта нарушения не устранят к моменту проверки, к виновникам применят меры административного характера. В частности, штраф для физических лиц составляет от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных – от 5 до 10 тыс. рублей, и от 15 до 80 тыс. – для юридических.

Игорь Сальников напомнил, что с 23 февраля в городе действует режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

Горожан просят быть осторожными, а при обнаружении сосулек или нависшего на крыше снега обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, можно позвонить в Управление муниципальной милиции (в рабочее время тел. 41-43-11), службу 072 (с городского телефона – 072, с мобильного – 998-072) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на официальном сайте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU