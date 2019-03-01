Из-за схода снега с крыши здания в Ижевске погиб человек

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-01T17:11:36+03:00

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В Ижевске из-за схода снега с крыши дома погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 1 марта 2019 года в результате схода снега и наледи с кровли здания по улице Чайковского погиб работник одного из предприятий, - сообщает ведомство.

Прокуратура Удмуртии начала проверку по данному происшествию, также проверят соблюдение требований охраны труда и соблюдение своевременной очистки крыш от снега и наледи.

Напомним, что Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает о сходе снега с крыш! Также несколько советов, чтобы избежать несчастного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU