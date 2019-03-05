2019-03-05T12:45:20+03:00
Происшествия

По факту гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Ижевске возбудили уголовное дело

Мужчина погиб 1 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Ижевске по факту гибели мужчины из-за схода снега и наледи с крыши здания возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

- 1 марта 2019 года с крыши трехэтажного административного здания по улице Чайковского снег упал на 62-летнего мужчину. В результате полученных травм мужчина скончался, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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