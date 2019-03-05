По факту гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Ижевске возбудили уголовное дело
В Ижевске по факту гибели мужчины из-за схода снега и наледи с крыши здания возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
- 1 марта 2019 года с крыши трехэтажного административного здания по улице Чайковского снег упал на 62-летнего мужчину. В результате полученных травм мужчина скончался, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Воткинске сошел снег на торговые палатки рынка. Есть пострадавшие.
На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона.
Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает о сходе снега с крыш! Также несколько советов, чтобы избежать несчастного случая.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»