Жителей Ижевска предупреждают о сходе снега с крыш

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-27T16:16:16+03:00

Чтобы избежать несчастных случаев – нужно обходить дома со свисающими сосульками

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Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает местных жителей о сходе снега с крыш. В зимнее и весеннее время на крышах скапливается много снега, а из-за перепада температур образуются сосульки.

Чтобы избежать несчастного случая рекомендуется обходить стороной дома со свисающими сосульками, огороженные места, куда выбрасывают снег, быть внимательными, когда проходите под козырьками и навесами домов.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В случае, если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или льда, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. Рекомендуется как можно скорее приблизиться к стене.

Также лучше не парковать машину вблизи зданий, на крышах которых есть сосульки.

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ИСТОЧНИК KP.RU