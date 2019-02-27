Жителей Ижевска предупреждают о сходе снега с крыш
Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает местных жителей о сходе снега с крыш. В зимнее и весеннее время на крышах скапливается много снега, а из-за перепада температур образуются сосульки.
Чтобы избежать несчастного случая рекомендуется обходить стороной дома со свисающими сосульками, огороженные места, куда выбрасывают снег, быть внимательными, когда проходите под козырьками и навесами домов.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
В случае, если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или льда, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. Рекомендуется как можно скорее приблизиться к стене.
Также лучше не парковать машину вблизи зданий, на крышах которых есть сосульки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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