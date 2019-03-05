В период с 25 февраля по 3 марта в Удмуртии ОРВИ заболело почти 17 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-05T12:11:16+03:00

При этом эпидемический порог ниже на 22%

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В Удмуртии за период с 25 февраля по 3 марта ОРВИ заболело 16356 человек. Эпидпорог ниже на 22%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.

В больницы с жалобами на респираторные заболевания обратились 7247 человек. Районы, в которых был превышен эпидпорог: Вавожский, Камбарский, Сюмсинский, Глазовский.

В данный период на карантин были закрыты четыре школы в Глазовском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах. Также было закрыто семь детских садов в Воткинском, Каракулинском, Красногорском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

По результатам лабораторных исследований установлено 296 случаев заболевания гриппом А.

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ИСТОЧНИК KP.RU