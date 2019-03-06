«Месячная норма осадков была выше нормы на 260%»: подводим итоги февраля 2019 года в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-06T08:41:18+03:00

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Февраль в этом году подарил жителям Ижевска много снега. Месячная норма осадков была превышена от 170 до 260 %, при этом норма февраля 22-32 мм. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Большая часть февраля среднесуточная температура была выше нормы. Средняя максимальная температура -7 градусов. Средняя минимальная температура -10…-11 градусов. Самая минимальная была отмечена в Дебесах, - 27,4 градуса.

Осадки в февраля были каждый день, кроме 13 февраля, сильные осадки наблюдались 7 февраля.

Кстати, в 2018 году в ночь на 25 февраля в Дебесах было -34 градуса, в ночь на 26 февраля там же -33 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU