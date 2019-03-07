2019-03-07T08:45:40+03:00
Общество

Пушистый фестиваль «Хочу домой» состоится в Ижевске

Участники фестиваля могут обрести пушистого друга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 24 марта в ТРЦ «Италмас», с 12:00 до 16:00 состоится пушистый фестиваль «Хочу домой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Хочу домой» - это благотворительный проект в помощь бездомным животным. Участники фестиваля могут обрести настоящего пушистого друга: более 50 бездомных котов и кошек привиты, обработаны от паразитов и, конечно же, готовы обрести хозяев и постоянный дом.

Всех участников будут ждать мастер-классы, восточные танцы, песочное шоу, вегетарианский буфет, беспроигрышная лотерея, книжная выставка от Национальной библиотеки.

Также специалисты-ветеринары ответят на интересующие вопросы по содержанию домашних животных.

Кто захочет взять питомца, просьба иметь при себе паспорт.

Напомним, Центральной площади Ижевска в декабре прошла акция «Хочу домой». Мы узнали, скольким собачкам удалось обрести новых хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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