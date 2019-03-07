2019-03-07T09:14:20+03:00
Общество

В Тольятти поставят памятник жителю Удмуртии Антону Ушакову

Антон Ушаков получил звание Героя России посмертно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: glazov-gov.ruФото: glazov-gov.ru
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В Тольятти, на Аллее памяти, поставят памятник жителю Глазова Антону Ушакову. Об этом сообщает газета «Волжская коммуна».

Благодаря отличным физическим данным попал в ВДВ. Успел поучаствовать в крупном вооруженном конфликте. Через два года после службы Антону предложили дальнейшую карьеру в армии, но уже по контракту. Так старшина попал в поселок Рощинский, в расположение 3-й отдельной бригады спецназа ГШ МО. В 1995 году Ушаков дал согласие на командировку в Чечню. Ситуация была непростой, завязался ближний бой. Силы оказались неравны, и спецназу 3-й бригады пришлось временно отступить. Во время отхода Антон прикрывал своих сослуживцев, и пулеметная очередь тяжело ранила старшину. Когда на помощь разведчикам прибыла бронегруппа, боевиков удалось оттеснить. Антона эвакуировали в безопасную зону, но было поздно.

Антон Ушаков получил звание Героя России посмертно, в конце марта будет отмечаться 75-летие гвардейского подразделения. К этой дате приурочат и установку памятника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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