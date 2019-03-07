СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-07T13:34:29+03:00

В субботу и в воскресенье ожидается оттепель

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В праздничные дни в Удмуртии сохранится ветреная погода. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Ночью 7 марта, в четверг, температура опустится до -8…-13 градусов, ветер до 15-17 м/с.

8 марта, в пятницу, осадков не ожидается, температура днем -1…-6 градусов.

В субботу и воскресенье придет долгожданная оттепель до +1…+3 градусов. Однако в субботу и в ночь на воскресенье ожидается снег, мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается гололедица.

В начале следующей недели будет теплая и ветреная погода.

Кстати, в 2018 году 8 марта был не таким уж и теплым! Температура была ночью -17..-22 градусов и днем -6..-11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU