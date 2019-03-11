Блин главы Сарапула продали на масленице за 12 тысяч рублей
В Сарапуле 10 марта прошла масленица с участием первых лиц города и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
- Дорогие друзья! Масленица всегда символизирует хорошее настроение, солнце, радость и весну! – обратился к участникам праздника Глава города Сарапула Александр Ессен. - Я хочу пожелать вам в этот день много веселья, много радости! Давайте встретим эту весну шумно и весело, как мы это умеем делать в Сарапуле!
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
В рамках празднования масленицы прошел «Благотворительный масленичный марафон». В течение пяти минут на сцене гости соревновались в искусстве по выпеканию блинов, собранные деньги от их продажи были перечислены на лечение и реабилитацию детей-инвалидов.
Кстати, первый блин, испеченный Александром Ессеном, был продан за 12 тысяч рублей.
-Я очень азартный человек, - говорит победительница торгов Вера Корлякова, - Я болела за всех участников марафона! Желаю всем весеннего настроения и хорошей погоды. Вторая победительница аукциона, которая приобрела блины, испеченные ижевскими гостями.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В 2019 году планируется отремонтировать железную дорогу в Ижевском регионе ГЖД.
Елизавета Туктамышева показала свой горячий номер на юбилейном шоу тренера Мишина.
Биатлонистка из Удмуртии стала бронзовым призером юниорского Первенства Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»