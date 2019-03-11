Блин главы Сарапула продали на масленице за 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-11T09:18:11+03:00

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В Сарапуле 10 марта прошла масленица с участием первых лиц города и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

- Дорогие друзья! Масленица всегда символизирует хорошее настроение, солнце, радость и весну! – обратился к участникам праздника Глава города Сарапула Александр Ессен. - Я хочу пожелать вам в этот день много веселья, много радости! Давайте встретим эту весну шумно и весело, как мы это умеем делать в Сарапуле!

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В рамках празднования масленицы прошел «Благотворительный масленичный марафон». В течение пяти минут на сцене гости соревновались в искусстве по выпеканию блинов, собранные деньги от их продажи были перечислены на лечение и реабилитацию детей-инвалидов.

Кстати, первый блин, испеченный Александром Ессеном, был продан за 12 тысяч рублей.

-Я очень азартный человек, - говорит победительница торгов Вера Корлякова, - Я болела за всех участников марафона! Желаю всем весеннего настроения и хорошей погоды. Вторая победительница аукциона, которая приобрела блины, испеченные ижевскими гостями.

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ИСТОЧНИК KP.RU