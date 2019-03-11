Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают 15-летнюю Васильеву Алену Андреевну. Она ушла из дома 8 марта по адресу улица 9 января в неизвестном направлении и больше на связь с родственниками не выходила. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Приметы: среднее телосложение, волосы русые до плеч.
Была одета в розовый пуховик до колена, темные брюки, белые кроссовки. При себе имена коричневую поясную сумку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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