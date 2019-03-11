На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
В Ижевске в связи со строительством теплотрассы на одном из участков будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «УКС».
С 15 марта 20:00 до 18 марта 06:00 движения не будет на участке по улице Нижняя между улицами Кирова и 1-я Подлесная. Там будут прокладывать теплотрассу под автодорогой на ул. Нижняя.
Автомобилистам рекомендуется учитывать, что участок будет перекрыт и планировать маршрут. Также по окончании работ на участке уложат бетонные плиты, а с наступлением теплого сезона – восстановят асфальт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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