На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-11T15:57:55+03:00

Улицы перекроют с 15 до 18 марта 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в связи со строительством теплотрассы на одном из участков будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «УКС».

С 15 марта 20:00 до 18 марта 06:00 движения не будет на участке по улице Нижняя между улицами Кирова и 1-я Подлесная. Там будут прокладывать теплотрассу под автодорогой на ул. Нижняя.

Автомобилистам рекомендуется учитывать, что участок будет перекрыт и планировать маршрут. Также по окончании работ на участке уложат бетонные плиты, а с наступлением теплого сезона – восстановят асфальт.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку.

Суд огласил решение по делу взрыва дома в Ижевске.

Некоторые ограничения из-за погодных условий ввели на переправе Сарапул-Ершовка.

ИСТОЧНИК KP.RU