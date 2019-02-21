План мероприятий на период поводка утвердили в Удмуртии
В Удмуртии утвердили план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период паводка 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
- На эти цели из республиканского и федерального бюджета было выделено более 31 млн рублей. В зону возможного подтопления во время весеннего паводка попадают 24 населенных пункта, маршруты эвакуации и места размещения населения уже спланированы, - сообщает ведомство.
На данный момент за обстановкой на водоемах следит 11 стационарных и пять временных гидропостов, также для воздушной разведки привлекут беспилотники.
Для того, чтобы предотвратить заторы, в семи районах Удмуртии на реках проведут взрывные работы. Работы запланированы в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Дебесском, Кезском, Сюмсинском и Глазовском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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