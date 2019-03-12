За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-12T11:49:12+03:00

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В Удмуртии, 11 марта сбили двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- В Глазове водитель машины «ВАЗ-21112» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку. В тот же день в Воткинске водитель автомобиля «ВАЗ-21070» также на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 16-летнюю девочку, - сообщает ведомство.

В результате ДТП обе девочки получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU