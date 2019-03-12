За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
В Удмуртии, 11 марта сбили двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
- В Глазове водитель машины «ВАЗ-21112» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку. В тот же день в Воткинске водитель автомобиля «ВАЗ-21070» также на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 16-летнюю девочку, - сообщает ведомство.
В результате ДТП обе девочки получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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