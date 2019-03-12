Ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра
В Ижевске и в республике ночью с 12 на 13 марта ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица. Температура вечером 12 марта 0…+2 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя.
13 марта, в среду, температура днем 0..-5 градусов, ночью -7..-12 градусов, в ночь на среду с прохождением холодного фронта усилится ветер. Вместе с похолоданием на дорогах ожидается гололедица.
Кстати, две недели марта по количеству осадков оказались влажными, в Ижевске и Воткинске выпало 600-680 % от нормы (норма для периода с 1 по 10 марта).
Горожанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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