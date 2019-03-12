2019-03-12T10:57:18+03:00
Общество

Ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра

Порывы достигнут 15-18 м/с
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске и в республике ночью с 12 на 13 марта ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Порывы ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица. Температура вечером 12 марта 0…+2 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя.

13 марта, в среду, температура днем 0..-5 градусов, ночью -7..-12 градусов, в ночь на среду с прохождением холодного фронта усилится ветер. Вместе с похолоданием на дорогах ожидается гололедица.

Кстати, две недели марта по количеству осадков оказались влажными, в Ижевске и Воткинске выпало 600-680 % от нормы (норма для периода с 1 по 10 марта).

Горожанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Круто! В Ижевске 10 марта был побит температурный рекорд.

Ох уж эта переменчивая весенняя погода! Что нас ждет на следующей неделе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вновь мошенник нажился на доверчивой ижевчанке...

На ижевском ипподроме завершился Чемпионат России по зимним трековым гонкам. Кто стал победителем, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек
За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля
У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске
Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год
Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске не работают светофоры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель
Школьники из Ижевска получат призы за пятерки
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова
Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение
Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов