2019-03-12T12:28:27+03:00
Общество

За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек

Тем не менее эпидемия заболевания идет на спад
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии, с 4 по 10 марта 2019 года ОРВИ заболело 11467 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.

В больницу с жалобами на респираторные заболевания обратились 5515 человек. Эпидпорог стал ниже на 22%.

Районы, где заболеваемость ОРВИ не спадает: Вавожский, Алнашский, Дебесский, Игринский, Кезский, Юкаменский, Сюмсинский, Глазовский. Также за неделю были закрыты пять школ на карантин в Каракулинском, Кезском, Кизнерском и Сюмсинском районах.

По результатам лабораторных исследований выявлено 338 случаев заболевания гриппом А.

Для того, чтобы не заболеть нужно соблюдать несколько правил:

- избегать мест большого скопления людей;

- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

МЧС по Удмуртии готовится к паводку. Когда начнутся взрывные работы на реках республики.

Внимание! В Ижевск пришла ну очень капризная весна. Что ждет ижевчан ближайшие сутки.

В этом году в Ижевске будут благоустраивать пять скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля
Ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра
У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске
Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год
Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске не работают светофоры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель
Школьники из Ижевска получат призы за пятерки
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова
Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение
Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов