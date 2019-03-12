За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек
В Удмуртии, с 4 по 10 марта 2019 года ОРВИ заболело 11467 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.
В больницу с жалобами на респираторные заболевания обратились 5515 человек. Эпидпорог стал ниже на 22%.
Районы, где заболеваемость ОРВИ не спадает: Вавожский, Алнашский, Дебесский, Игринский, Кезский, Юкаменский, Сюмсинский, Глазовский. Также за неделю были закрыты пять школ на карантин в Каракулинском, Кезском, Кизнерском и Сюмсинском районах.
По результатам лабораторных исследований выявлено 338 случаев заболевания гриппом А.
Для того, чтобы не заболеть нужно соблюдать несколько правил:
- избегать мест большого скопления людей;
- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;
- чаще проветривать помещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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