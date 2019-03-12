За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-12T12:28:27+03:00

Тем не менее эпидемия заболевания идет на спад

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В Удмуртии, с 4 по 10 марта 2019 года ОРВИ заболело 11467 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.

В больницу с жалобами на респираторные заболевания обратились 5515 человек. Эпидпорог стал ниже на 22%.

Районы, где заболеваемость ОРВИ не спадает: Вавожский, Алнашский, Дебесский, Игринский, Кезский, Юкаменский, Сюмсинский, Глазовский. Также за неделю были закрыты пять школ на карантин в Каракулинском, Кезском, Кизнерском и Сюмсинском районах.

По результатам лабораторных исследований выявлено 338 случаев заболевания гриппом А.

Для того, чтобы не заболеть нужно соблюдать несколько правил:

- избегать мест большого скопления людей;

- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU