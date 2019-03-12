На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-12T15:25:15+03:00

До 2022 года такие учреждения должны будут появится во всех регионах

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Удмуртия получит 200 млн рублей на создание центра одаренных детей. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО.

- В 2019 году в рамках федерального проекта министерство просвещения Российской Федерации предоставит 16 субъектам субсидии из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры центров одаренных детей. В их числе пять регионов Приволжского федерального округа, - пояснил Александр Бречалов.

Также по словам главы региона, более 200 млн рублей - это большие деньги, беспрецедентные для республики. При этом в Ижевске успешно функционирует «Кванториум». Такой же проект будет реализован в Глазове, на внебюджетные средства в этом году откроется технопарк для молодежи имени Калашникова. Помимо этого, выделяются средства для ремонта и обустройства домов культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU