На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей
Удмуртия получит 200 млн рублей на создание центра одаренных детей. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО.
- В 2019 году в рамках федерального проекта министерство просвещения Российской Федерации предоставит 16 субъектам субсидии из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры центров одаренных детей. В их числе пять регионов Приволжского федерального округа, - пояснил Александр Бречалов.
Также по словам главы региона, более 200 млн рублей - это большие деньги, беспрецедентные для республики. При этом в Ижевске успешно функционирует «Кванториум». Такой же проект будет реализован в Глазове, на внебюджетные средства в этом году откроется технопарк для молодежи имени Калашникова. Помимо этого, выделяются средства для ремонта и обустройства домов культуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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