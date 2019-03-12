Спортсменка из Удмуртии в составе женской сборной России по хоккею победила на Универсиаде

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-12T12:58:59+03:00

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Спортсменка из Удмуртии Евгения Дюпина в составе сборной России по хоккею выиграла золото на Универсиаде.

- Champions! Спасибо за сумасшедшую поддержку!, - написала Евгения Дюпина на своей странице в соцсети.

В финале, 11 марта, российская команда встретилась на льду с командой Канады. Со счетом 2:0 выиграла Российская сборная. Бронза досталась команде из Японии.

На данный момент в медальном зачете сборная России занимает первое место – 109 медалей: 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую.

Закрытие Универсиады состоится 12 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU