Плавучий остров в Ижевске планируют «разрезать»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-12T17:13:52+03:00

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В Ижевске планируют разломать и вывезти плавучий остров на пруду. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Никаких полезных свойств из острова извлечь нельзя: там нет ни дров, ни земли. Сейчас он просто закреплен шестами и никуда не двигается, никому не мешает, - прокомментировали в министерстве.

Остров планировали вывезти еще зимой, но проектировщики, в целях безопасности, рекомендовали провести работы летом. Когда остров будут разрезать неизвестно, все зависит от дополнительных средств, которые должны выделить на вывоз.

Напомним, остров появился на ижевском пруду в мае 2017 года. Ответы на самые популярные вопросы - в нашем материале: откуда он взялся, из чего состоит и что с ним будет дальше.

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Таинственный плавучий остров на ижевском пруду! Процесс буксировки - аэросъемка.Оказывается таинственный остров может быть не только в романах Жюля Верна, но и в Ижевске. Последние пару дней ижевчанам не дает покоя неведомый остров, который неожиданно приплывает в разные места ижевского пруда. Пару дней назад его наблюдали около путевопрода на Телегина, затем он пропал и сегодня вновь появился около кафе Дача а затем оказался около опор ЛЭП прямо посреди пруда. На видео снят процесс буксировки таинственного острова к набережной в районе улицы 50 лет Пионерии ( 29 лицей). #таинственныйОстров #Ижевск #Удмуртия #Аэросъемка #mavic_pro #dji #Izhevsk #my_izh #my_udm #izhevsk_city #буксир #пруд #myizh #myizhevsk

ИСТОЧНИК KP.RU