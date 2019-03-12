2019-03-12T17:13:52+03:00
Общество

Плавучий остров в Ижевске планируют «разрезать»

Остров появился на пруду в 2017 году
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске планируют разломать и вывезти плавучий остров на пруду. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Никаких полезных свойств из острова извлечь нельзя: там нет ни дров, ни земли. Сейчас он просто закреплен шестами и никуда не двигается, никому не мешает, - прокомментировали в министерстве.

Остров планировали вывезти еще зимой, но проектировщики, в целях безопасности, рекомендовали провести работы летом. Когда остров будут разрезать неизвестно, все зависит от дополнительных средств, которые должны выделить на вывоз.

Напомним, остров появился на ижевском пруду в мае 2017 года. Ответы на самые популярные вопросы - в нашем материале: откуда он взялся, из чего состоит и что с ним будет дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевчане чтобы спасти плавучий остров, появившийся на пруду, составили петицию.

А вы помните, что в Ижевском пруду до сих пор есть плавучий остров? Мы выяснили его судьбу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроется до 2021 года.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько человек заболело ОРВИ за неделю.

Таинственный плавучий остров на ижевском пруду! Процесс буксировки - аэросъемка.Оказывается таинственный остров может быть не только в романах Жюля Верна, но и в Ижевске. Последние пару дней ижевчанам не дает покоя неведомый остров, который неожиданно приплывает в разные места ижевского пруда. Пару дней назад его наблюдали около путевопрода на Телегина, затем он пропал и сегодня вновь появился около кафе Дача а затем оказался около опор ЛЭП прямо посреди пруда. На видео снят процесс буксировки таинственного острова к набережной в районе улицы 50 лет Пионерии ( 29 лицей). #таинственныйОстров #Ижевск #Удмуртия #Аэросъемка #mavic_pro #dji #Izhevsk #my_izh #my_udm #izhevsk_city #буксир #пруд #myizh #myizhevsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске утром 12 марта усложнилась ситуация на дорогах
Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи
На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей
Полицейские Удмуртии задержали угонщицу, которая находилась в розыске
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроют в республике до 2021 года
Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
Житель Курской области обвиняется в убийстве в Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии в составе женской сборной России по хоккею победила на Универсиаде
За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек
За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля
В ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра
У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске
Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год
Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске не работают светофоры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель
Школьники из Ижевска получат призы за пятерки
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова
Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение
Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов