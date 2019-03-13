2019-03-13T09:21:15+03:00
Общество

В Ижевске зазвучат сирены

Пройдет плановая проверка оповещения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Enforta.ruФото: Enforta.ru
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В Ижевске пройдет плановая проверка системы оповещения жителей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии.

20 марта 2019 года в 09:05 на 10 минут включат электросирены. Жителей города просят сохранять спокойствие. В случае чрезвычайной ситуации звук сирен будет звучать продолжительное время.

Если вы слышите звук сирены продолжительностью более 10 мин, необходимо включить теле- и радиоприемники и прослушать официальную информацию местной власти.

Напомним, что системы оповещения проверяли в декабре 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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