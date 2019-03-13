2019-03-13T10:59:54+03:00
Общество

Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска откроется 22 марта

Строительство поликлиники заморозили в 2013 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске новая поликлиника откроется уже 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

12 марта поликлинику посетили замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева, зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко и министр здравоохранения республики Игорь Титов.

- Это поликлиника современного типа, которая должна стать примером для других регионов. Здесь отличная аппаратура. Есть современные цифровые аппараты: флюорограф, рентгеновский аппарат, маммограф и многое другое. Большая работа проведена по информатизации: современные технологии позволят передавать данные обследований в республиканские больницы, - пояснила Татьяна Яковлева.

К этому учреждению прикреплены почти 40 тысяч жителей Ленинского района, оказывать медицинские услуги будут более 200 работников.

Напомним, стройку учреждения заморозили в 2013 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году из резервного фонда Президента России выделено более 274 млн рублей на завершение строительства поликлиники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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